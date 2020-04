Aksi Perampkan Seru Berbalut Asmara, Ini Sinopsis Film The Town, BIoskop Trans TV Malam Ini

Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV Mulai Pukul 21.00 WIB, Berikut Sinopsis Film The Town

TRIBUN-TIMUR.COM - Film The Town akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Minggu (12/4/2020).

Film ini bisa menjadi tontonan Anda dan keluarga mengingat masih dalam suasana #DiRumahSaja

Seperti apa Film The Town?

Berikut ini Sinopsis Film The Town yang dibintangi Ben Affleck sebagai Douglas "Doug" MacRay

The Town merupakan sebuah film bergenre thriller asal Amerika Serikat.

Film ini dirilis pada 17 September 2010 lalu di Amerika Serikat.

Disutradarai dan sekaligus ditulis oleh Ben Affleck.

Film The Town ini adaptasi dari novel Chuck Hogan dengan judul 'Prince of Thieves'.

Film ini dibintangi oleh Rebecca Hall, Jon Hamm, dan Jeremy Renner.