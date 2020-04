Segini Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Tradisional Bajoe Bone

TRIBUNBONE.COM, Tanete Riattang Timur - Harga cabai rawit mengalami kenaikan Rp 2 ribu di Pasar Tradisional Bajoe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Hal ini disampaikan oleh seorang pedagang, Tahir saat ditemui tribunbone.com di lapaknya, Sabtu (11/4/2020).

"Hari Kamis naik dari Rp 28 ribu per kilogram menjadi Rp 30 ribu per kilogram," katanya.



Untuk harga telur ayam ras turun seribu rupiah. Harga telur sebelumnya Rp 44 ribu per rak menjadi Rp 43 ribu per rak.

Namun, menurut Tahir harga kedua barang tersebut terkadang tak menentu.

"Biasa naik, biasa turun juga dalam waktu dekat," ujarnya.

Lanjut Tahir, harga bawang putih turun sejak seminggu lalu. Harga minggu lalu bawang putih Rp 50 ribu per kilogram sekarang Rp 45 ribu per kilogram.

Untuk harga bawang merah, tambah Tahir stabil di harga Rp 35 ribu per kilogram. Sementara tomat harganya 8 ribu per kilogram. Harga cabai besar Rp 40 ribu

Untuk beras dijual dengan harga Rp 7.500 per liter. Sedangkan untuk ayam potong dijual dari harga Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu per ekor tergantung ukurannya.

Laporan Wartawan Tribunbone.com

