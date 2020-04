7 Rekomendasi Serial di Netflix Bisa Usir Kebosanan saat #Dirumahaja

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Memasuki minggu ketiga menikmati physical distancing dengan #dirumahaja, pasti rasa bosan mulai menghampiri.

Bagi yang beraktivitas di rumah saja, untuk mengatasi rasa jenuh Anda bisa menonton film atau serial.

Salah satunya dengan beberapa suguhan serial Netflix terbaik yang harus ditonton untuk membuang rasa bosan.

Dilansir dari Tribunnews.com serial Netflix terbaik ini direkomendasikan langsung oleh para pemain dan sineas film Indonesia.

Ilustrasi Netflix (Freepik)

Mulai dari Hannah Al Rashid, Adipati Dolken, hingga Lukman Sardi mengungkapkan serial film favoritnya di penyedia layanan media streaming digital ini.

Tayangan terbaik ini mencakup berbagai genre, mulai dari serial When They See Us hingga serial Kingdom.

"Tujuh pemain dan sineas film Indonesia, memberikan rekomendasi tayangan Netflix yang tidak boleh dilewatkan lewat akun media sosial @NetflixID," tulis pihak Netflix dalam siaran pers yang dikutip Tribunnews.com pada Selasa (7/4/2020).

Selain itu, Netflix menyuguhkan banyak pilihan tayangan berkualitas dalam berbagai genre untuk para penggemar film dan serial di Indonesia.

"Anda bisa tersihir dengan keajaiban dunia Ghibli, terpukau dengan film-film pemenang penghargaan seperti Roma dan Marriage Story, serta tenggelam dalam berbagai cerita cinta unik dari Korea," tulis pihak Netflix dalam siaran persnya.

7 Serial Netflix Terbaik Rekomendasi dari Para Pemain dan Sineas Film Indonesia