Inilah Fakta Menarik Doyoung NCT 127 yang Mengaku Kangen Indonesia dan Makan Salak

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Salah satu member boy grup NCT 127, Doyoung menyapa penggemarnya di akun Twitter resmi @NCTsmtown_127, Minggu (5/4/2020) kemarin.

"NCTzen (sebutan fans NCT) sedang apa?" tanya Doyoung lewat sebuah kicauan di Twitter.

Member NCT 127 kelahiran 1 Februari 1996 ini lalu membalas kicauan para penggemar.

Dari banyaknya twit, pengguna akun @urbaeeeee_ bertanya tentang Indonesia.

"Doyoung oppa, kapan pergi ke Indonesia? Aku rindu," tulis sang penggemar.

Tak disangka Doyoung membalas dengan mengatakan ingin makan buah salak.

Aku juga (rindu). Aku ingin makan salak, juga bertemu NCTzen Indonesia," jawab Doyoung.

Tak cuma kicauan tersebut, fans lainnya juga bertanya hal unik sambil mengunggah foto sekardus salak.

"Do you want?" tanya akun @dotokkiyaki.

"Akk. Itu salak," balas Doyoung disertai emoji menangis.