Update Corona Sulbar
Update Positif Corona Covid-19 Sulbar Senin 6 April 2020: 2 Positif, Meninggal & Sembuh Nol
Update Positif Corona Covid-19 Sulbar Senin 6 April 2020: 2 Positif, Meninggal & Sembuh Nol
https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/
Update Corona Sulbar Senin 6 April 2020
Update Positif Corona Covid-19 Sulbar Senin 6 April 2020: 2 Positif, Meninggal & Sembuh Nol
TRIBUN-TIMUR.COM,- Update virus Corona Covid-19 Indonesia Senin 6 April 2020.
Update ini bisa dipantau langsung di laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di covid19.go.id
Sembuh 19 orang.
Dan meninggal dunia 9 orang
Berikut sebaran datanya tiap provinsi.
DKI Jakarta
Terkonfirmasi: 1.232
Sembuh: 65
Meninggal: 99
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Editor: Munawwarah Ahmad