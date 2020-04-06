Update Corona Sulbar

Update Positif Corona Covid-19 Sulbar Senin 6 April 2020: 2 Positif, Meninggal & Sembuh Nol

Update Positif Corona Covid-19 Sulbar Senin 6 April 2020: 2 Positif, Meninggal & Sembuh Nol

Update Positif Corona Covid-19 Sulbar Senin 6 April 2020: 2 Positif, Meninggal & Sembuh Nol
https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/
Update Corona Sulbar Senin 6 April 2020 

Update Positif Corona Covid-19 Sulbar Senin 6 April 2020: 2 Positif, Meninggal & Sembuh Nol

TRIBUN-TIMUR.COM,- Update virus Corona Covid-19 Indonesia Senin 6 April 2020.

Update ini bisa dipantau langsung di laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di covid19.go.id

Terkonfirmasi secara nasional ada 2.491 kasus positif. 
 
Dalam Perawatan 2.090.
Sembuh 192 orang.
Meninggal dunia 209. 
Khusus untuk Sulawesi Barat atau Sulbar, alhamdulillah tidak ada kenaikan jumlah
Jumlah positif masih sama dengan yang kemarin yaitu 2 orang.
Sementara yang smebuh dan meninggal dunia 0. 
Sementara provinsi tetangganya Sulsel naik jadi 113 kasus.

Sembuh 19 orang.

Dan meninggal dunia 9 orang

Berikut sebaran datanya tiap provinsi. 

DKI Jakarta

Terkonfirmasi: 1.232

Sembuh: 65

Meninggal: 99

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Update Covid-19 Sulbar
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Editor: Munawwarah Ahmad
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