Pesan Khusus Maria Ozawa untuk Penggemarnya di Indonesia Soal Covid-19, Miyabi: Hello Bosku

TRIBUN-TIMUR.COM - Wabah virus Corona atau Covid-19 di Indonesia mendapat perhatian langsung dari mantan pemain film dewasa Maria Ozawa.

Miyabi sapaan akrabnya menghimbau masyarakat Indonesia tetap di rumah dan tidak keluar jika bukan urusan mendesak.

Data yang dihimpun pemerintah dari Sabtu (4/4/2020) hingga Minggu (5/4/2020), menyebut ada tambahan 181 kasus baru pasien positif Corona.

Hal ini menjadikan total sudah ada 2.273 kasus pasien positif Corona di Indonesia.

Pesan disampaikan Maria Ozawa di media sosial Instagramnya, pada Sabtu (4/4/2020).

Maria Ozawa memberikan imbauan kepada penggemarnya di Indonesia, dalam rangka memberikan dukungan dalam pemutusan rantai penyebaran virus Corona.

Ia menyapa masyarakat Indonesia dengan sapaan yang begitu akrab, 'Hello Bosku'.

"Hi everyone, hello bosku, ini Maria Ozawa," ucapnya sambil tersenyum semringah.

Tak lupa Maria Ozawa mengingatkan agar masyarakat tetap berada di dalam rumah dan tak keluar demi keamanan bersama.