Siap-siap! Ada Promo Pembukaan Gerai Baru di Alfamidi Lanto Dg Pasewang Bulukumba

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Alfamidi akan meresmikan gerai baru Alfamidi di Jl Lanto Dg Pasewang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rabu (25/3/2020).

Olehnya itu, manajemen Alfamidi akan memberikan ragam promo mulai 25 Maret hingga 7 April 2020.

Marketing Manager Alfamidi Makassar, Bachry Baharuddin mengatakan, sejumlah produk dapat ditebus dengan harga lebih hemat.

Meliputi, Indomilk Kental Manis Putih, Cokelat plus Indomie Goreng 80/90 gram Rp 12 ribu sisa Rp 10.500. Frisian Flag 800 gram Rp 87.900 sisa Rp 75.400 per box.

Indofood Kecap Manis Refill Rp 18.900 sisa Rp 16.900. Sosro Teh Celup Rp 6.600 sisa Rp 4.900.

Sweety Bronze Pants M-34+2 atau L30+2 Rp 61.200 sisa Rp 50.900. Soklin White and Bright 770 gram Rp 17.900 sisa Rp 14.200.

Soklin White and Bright 1,8 kg Rp 37.500 sisa Rp 29.900.

Sunsilk Shampoo Black Shine, Soft and Smooth, Hijab Refresh, Hijab Hairfall, Hijab Refresh and Volume, Thick and Long 170 ml Rp 32.500 sisa 22.900.

Alfamidi Beras Kepala, Pulen Special 5 kg Rp 64 ribu sisa Rp 59.900. Bimoli Minyak Goreng Pouch dua liter Rp 30.800 sisa Rp 23.700.

ABC Squash Orang Botol 460 ml Rp 13.900 sisa Rp 12.900. Qtela Kripik Singkong Balado, Barbeque, Orginal 60 gram Rp 7.600 sisa Rp 5.900.