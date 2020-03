GoJek Rival Grab Dapat Duit Rp20 Triliun, untuk Apa Kucuran Dana di Tengah Pandemi Virus Corona Itu?

TRIBUN-TIMUR.COM - GoJek rival Grab dapat duit Rp 20 triliun, untuk apa kucuran dana di tengah pandemi Virus Corona ( Covid-19 ) itu?

Perusahaan rintisan (stratup) ride hailing GoJek dikabarkan mendapat kucuran dana sebesar 1,2 miliar dollar AS (Rp 20,2 triliun).

Dana ini kabarnya akan digunakan GoJek untuk memperluas ekspansinya agar bisa bersaing dengan Grab.

Pendanaan ini baru disepakati akhir pekan lalu, dan membuat total pendanaan GoJek pada ronde ini mendekati angka 3 miliar dollar AS (Rp 50,6 triliun), begitu tulis GoJek dalam memo internal, sebagaimana yang diperoleh Bloomberg dan dirangkum KompasTekno, Senin (23/3/2020).

Pengumuman pendanaan GoJek hanya berselang tiga minggu setelah Grab mendapatkan dana 850 juta (Rp 14,3 triliun) dari investor asal Jepang, seperti Mitsubishi UFJ Financial Group Inc dan TIS Inc.

"Kami tidak akan berhenti di sana karena kami melihat permintaan menguat antar-komunitas investor untuk mau menjadi mitra kita," tulis Andre Soelistyo, Co-CEO GoJek dalam memo tersebut.

Sayangnya, Andre Soelistyo tidak menyebutkan siapa investor yang baru saja memberikan dana.

Ia juga sesumbar bahwa masih ada beberapa negosiasi yang akan disepakati.

Dikutip dari KrASIA, sebelumnya terdengar desas-desus bahwa Amazon tertarik bergabung dalam pendanaan GoJek seri F, meskipun belum diketahui apakah benar Amazon yang mengucurkan investasi terakhir atau tidak.

Kucuran dana ini menjadi angin segar di tengah pandemi Covid-19 yang menginfeksi ekonomi secara global.