Tingginya Ancaman Virus Corona, Four Points Tunda Event The Art Of Wedding Gallery 2020

Manajemen Four Points Makassar memperkenalkan konsep dan paket pernikahan di event The Art Of Wedding Gallery 2020.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Manajemen Four Points by Sheraton Makassar, memutuskan menunda gelaran event The Art Of Wedding Gallery 2020 seasion 3.

Sebelumnya, event ini rencananya akan diselenggarakan di main lobby area, Jumat-Minggu (27-29/3/2020) pukul 13.00-21.00 Wita.

Sebanyak 15 tenant siap berpartisipasi, yakni Koya Decoration, Ruang Dinamis, Vable Photography, King Photobooth.

Es Em Decoration, Rerpro EO, Jean Decoration, Maria Eveline Bridal, Deal Decoration, Dira Decoration, Mika Bridal dan The Palace Jewellery.

Namun, dengan alasan meningkatkanya kekhawatiran tentang COVID-19 atau Virus Corona, hajatan yang membidik Rp 8 miliar transaksi ini menunda event hingga semuanya kembali normal.

"Alhamdulillah, para tenant semua paham dengan keputusan manajemen. Apalagi ini berbahaya terhadap penyebaran virus corona jika diteruskan," kata Assistant Digital Marketing Manager, Ilham Putra saat dikonfirmasi Tribun Timur, Selasa (17/3/2020).

Apalagi ada imbauan pemerintah untuk menunda sementara event-event yang melibatkan banyak orang.

Untuk itu, ia meminta para calon mempelai yang telah lama menantikan event ini tetap bersabar hingga semuanya pulih.

Lebih lanjut, mengenai promo dan doorprize yang dijanjikan penyelenggara, laki-laki yang akrab disapa Ilo ini membeberkan, kemungkinan lebih heboh dibandingkan paparan sebelumnya.

"Pada jumpa pers kemarin kami sampaikan, transaksi selama event akan dapat potongan 10 persen serta doorprize berupa paket travel honeymoon atau menginap di salah satu hotel Marriot di Indonesia. Nah, kami rencananya akan menghadirkan yang lebih heboh lagi," jelasnya.

Ilo berharap, semuanya bisa teratasi sehingga semua event-event serta tingkat hunian kamar di Four Points Makassar bisa kembali berjalan seperti biasanya.

