Pelatih & Pemain Positif Virus Corona: Liga Inggris Resmi Dihentikan hingga 3 April 2020

TRIBUN-TIMUR.COM - Pelatih dan Pemain Positif Virus Corona: Liga Inggris Resmi Dihentikan hingga 3 April 2020

Kompetisi sepakbola Inggris English Premier League atau Liga Inggris resmi ditunda karena wabah Virus Corona.

Dalam pemberitaan situs resmi BBC, Liga Inggris ditunda hingga 3 April 2020.

Situasi bisa saja berubah dan akan dikondisikan dengan keadaan saat itu.

Begitu juga dengan pertandingan Championship, League One, Leagu Two. Keputusan ini dibuat oleh dewan EFL.

Di Inggris, pelatih Arsenal Mikel Arteta, dan penyerang Chelsea, Callum Hudson-Odoi dinyatakan telah terjangkit Virus Corona.

Saat ini, tim-tim Liga Inggris, seperti Chelsea, Arsenal, Manchester City, Everton, hingga Leicester City mengisolasi pemain serta offisial tim.

Tidak hanya Liga Inggris, wabah Virus Corona juga mengakibatkan pembatalan 4 pertandingan babak 16 besar leg kedua Liga Champions.

Yakni, Man City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli, dan Bayern Munchen vs Chelsea.

Begitu juga dengan leg kedua babak 32 besar Liga Eropa Manchester United, Wolves, dan Rangers.

