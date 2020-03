Sinergi Pemkot Makassar, IMB Property PSU 2 Perumahan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- IMB Property melakukan penyerahan Prasarna dan Utilitas (PSU) untuk dua perumahan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Penyerahan dilaksanakan di pelataran Mesjid Kompleks Perumahan Minasa Sari, Rabu (11/3/2020).

Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan pembangunan Perumahan Griya Minasa Sari dan Griya Beringin Permai 2.

Hadir langsung Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Fatur Rahman.

Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim, Jajaran Pemerintah Setempat, tokoh masyarakat dan warga perumahan.

Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, menyampaikan apresiasi yang besar atas pelaksanaan kegiatan ini.

Pihaknya berharap IMB Property dengan mottonya We Build Home with Sustainable and Eco-Friendly Area, dapat menjadi percontohan bagi perumahan-perumahan lain.

"Pengelolaan lingkungan yang baik dan selaras diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup sehari-hari," katanya.

Sementara itu, General Manager Sales dan Marketing IMB Property, Agung Novianto membeberkan, Perumahan Griya Minasa Sari dibangun sejak tahun 2005.

"Griya Minasa Sari sendiri terletak di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, dengan luas 3.885 m2," ujarnya.