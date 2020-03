Mengenal Yuna Zarai, Adik Ipar Ashraf Sinclair-BCL Penyanyi yang Mendunia 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Almarhum Ashraf Sinclair dan penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) memiliki adik ipar yang juga merupakan publik figur.

Ia adalah Yuna Zarai. Yuna adalah istri dari Adam Sinclair, adik mendiang Ashraf Sinclair.

Ia merupakan penyanyi asal Malaysia.

Dilansir dari Kompas.com, pada saat kebergian Ashraf Sinclair, Yuna ikut mengungkapkan kesedihannya.

Dalam akun Instagram-nya, Yuna mengunggah foto Ashraf bersama sang istri, Bunga Citra Lestari (BCL) yang sedang berdansa.

Yuna juga menyematkan puisi haru untuk sang kakak ipar.

"Let the warm dusk replace the cold morning. A somber call to prayer to lead us home. Let the clouds crawl. And leaves fall. And the sweet smell of rainwater on grass," tulis Yuna seperti dikutip Kompas.com, Jumat (21/2/2020).

Puisi tersebut seakan mengingat kebaikan Ashraf semasa hidup. Serta, ia yakin kesedihan akan segera berlalu.

"Eternalize our brother’s smile & good will. Wrapped in an all-encompassing love that stands still. With this love so true. We send our leader of the pack. Back to You," tutur Yuna dalam tulisannya.

Yuna pun mendoakan keluarga dari Ashraf, serta Bunga Citra Lestari (BCL) dan Noah Sinclair diberi kekuatan.