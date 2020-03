Dukungan Najwa Shihab Kalista Iskandar yang Lupa Pancasila: We are All Humans After All

TRIBUN-TIMUR.COM,- Nama finalis Puteri Indonesia 2020 perwakilan dari Sumatera Barat, Kalista Iskandar ramai dibahas di media sosial.

Di malam Puncak Puteri Indonesia 2020, Jumat (6/3/2020) salah satu finalis dalam jajaran Top 6, Kalista Iskandar tak berhasil melafalkan Pancasila dengan sempurna.

Atas hal ini, Kalista pun membuat pernyataan dalam akun Instagramnya @kalistaiskandar.

Ia sadar bahwa kesalahannya dalam Malam Puncak Pemilihan Puteri Indonesia 2020 sudah menjadi pembicaraan publik.

Melalui fitur Instastory, Kalista menuliskan.

"The biggest thing to take from tonight is that it's okay to br nervous as long as you contuniue to hold your head up high

and syay proud of you are," ujarnya.

"Hal terbesar yang dapat diambil dari malam ini adalah tidak apa-apa untuk (merasa) gugup

selama kamu terus mengangkat kepalamu dan tetap bangga pada dirimu," demikian dalam bahasa Indonesia.