Jokowi Umumkan 2 Warga Indonesia Positif Corona: Rupiah Anjlok hingga Rp 14.375 per Dollar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih melanjutkan pelemahan pada awal perdagangan di pasar spot pada Senin (2/3/2020).

Mengutip data Bloomberg, pada pukul 08.42 WIB rupiah dubuka pada level Rp 14.375 per dollar AS atau melemah 0,40 persen dibanding penutupan Jumat Rp 14.318 per dollar AS.

Kepala Riset dan Edukasi PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, wabah virus Corona masih menjadi headline dan sentimen negatif yang mengancam pergerakan rupiah.

"Untuk aset berisiko pada awal pekan ini, termasuk rupiah berpotensi tertekan lagi," kata Ariston kepada Kompas.com.

Menurut dia, ada banyak berita yang menginformasikan penambahan orang terinfeksi di luar China dengan laju yang cepat seperti di Korea, Italia dan Iran, dan ada negara baru yang terinfeksi.

Tak hanya pada rupiah, sentimen virus Corona juga menerjang pegerakan bursa saham Asia.

Para investor cenderung memgalihkan asetkan ke aset yang lebih aman, sehingga aset aman bakal terdongkrak nilainya.

"Indeks saham Asia terlihat dibuka negatif pagi ini. Pasar masih tertarik mengalihkan aset ke aset aman," jelasnya.

Sementara itu, dari sentimen eksternal, Yield Obligasi pemerintah AS terus turun ke level terendah baru di 1,027 perae karena tingginya permintaan.