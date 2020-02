7 Tenant Fashion TSM Makassar Hadirkan Diskon

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Akhir pekan biasa dimanfatkan sebagaian orang untuk berbelanja.

Pasalnya berbagai promo dihadirkan tenant-tenant baik di mall atau pusat perbelanjaan modern lainnya.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (28/2/2020) tujuh tenant fashion menghadirkan promo diskon.

Mulai dari Hush Puppies, menawarkan diskon hingga 50 persen (selected items) hingga 28 Maret 2020.

Pengguna Kartu Kredit dan Debit BCA mendapatkan tambahan diskon 10 persen untuk barang dengan harga normal.

Tenant Everbest menghadirkan diskon up to 50 persen untuk tas dan sepatu pria dan wanita.

Promo berlangsung selama persediaan masih ada (while stock lasts).

Selanjutnya, Rotelli memberikan diskon up to 50 persen, promo berlangsung selama persediaan masih ada (while stock lasts).

Tak ketinggalan penawaran dari BONIA, diskon yang diberikan pada pengunjung hingga 40 persen.

Promo ini juga berlaku selama persediaan masih ada.