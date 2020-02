Mantan Pemain PSM Makassar Tepergok Jemput Agnez Mo di Billboard IMA,Siapa? Sudah Dinner Bareng Juga

TRIBUN-TIMUR.COM - Foto Raphael Maitimo yang tepergok merangul Agnez Mo saat dinner ramai diperbincangkan.

Dia adalah mantan pemain Timnas Indonesia yang juga pernah berseragam PSM Makassar, Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Memang, kedekatan penyanyi Agnez Mo dan eks pemain sepak bola Indonesia, Raphael Maitimo mendadak ramai diperbincangkan.

Apalagi, belum lama terkuak potret kebersamaan keduanya saat dinner mewah bersama sahabat dekat.

Hal ini seperti dilansir dari akun Instagram sahabatnya, @bogdanvlase.

"Thank you for coming last night guys," ujar sahabat keduanya.

Dari potret yang beredar, Agnez Mo tampil cantik dengan rambut cepol dan jaket.

Sedangkan Raphael Maitimo begitu menawan dengan kemeja cokelat sambil merangkul mesra Agnez Mo.

Sontak saja, unggahan tersebut langsung mencuri perhatian netizen. Bahkan, aktris Audy Item turut mengomentari dengan emoji love.