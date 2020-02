Liburan di 10 Destinasi Wisata Indonesia, Dapat Diskon 50 Persen untuk Tiket Penerbangan

TRIBUN-TIMUR.COM - Liburan di 10 Destinasi Wisata, Wisatawan Dapat Diskon 50 Persen untuk Tiket Penerbangan

Pemerintah memperlihatkan keseriusannya untuk menggenjot sektor wisata Indonesia.

Pemerintah memberi potongan sebesar 50 persen untuk tiket penerbangan di 10 destinasi wisata di Indonesia.



Hal itu diambil guna menggenjot sektor pariwisata di tengah epidemi Virus Corona (Covid-19) di dunia.



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, 10 destinasi tersebut adalah Bali, Malang, Yogyakarta, Labuhan Bajo, dan Lombok.

Selanjutnya, Batam, Manado, Silangit, Tanjung Pinang dan Tanjung Pandan.



"Telah diputuskan diperoleh diskon sebanyak 50 persen di 10 destinasi wisata selama tiga bulan kedepan," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/2/2020).



Budi mengatakan, intensif yang diberikan kepada maskapai penerbangan diperkirakan mencapai Rp860 miliar.



Rinciannya, pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp500 miliar untuk sektor pariwisata.



Selanjutnya, pihak Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 menggelontorkan dana sekitar Rp260 miliar. Kemudian, pihak Airnav Rp100 miliar.



Budi mengatakan, diskon tiket yang diberikan mencapai 50 persen. Artinya, jumlah tersebut meningkat 20 persen dibanding rencana awal yaitu 30 persen.



"Kan 30 persen karena diskon tambahan dari Pertamina dan Angkasa Pura menjadi 50 persen," jelasnya.



Budi menjelaskan, bentuk bantuan yang diberikan Pertamina yakni bantuan berupa diskon harga avtur.



Selanjutnya, Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 memberikan diskon seperti bea Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).



Budi menambahkan, kebijakan tersebut akan disosialisasikan pada pihak maskapai penerbangan pada Rabu (26/2/2020).



Ia menyebut, kebijakan itu akan efektif dimulai pada awal Maret 2020.



"Kita akan bahas, kita harapkan tanggal 1 maret," jelas Budi.

Promosi Wisata di Malang, Makassar Kenalkan Produk-produk Unggulan

Dinas Pariwisata Kota Makassar ikut ambil bagian pada kegiatan Promosi Pariwisata Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang diadakan Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Jawa Timur.

Bekerjasama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sulawesi Selatan.

Kegiatan berlangsung di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, mulai 21-23 Februari 2020

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pertemuan Business to Business (B2B) dengan pengusaha perjalanan wisata Jawa Timur, pameran dan promosi destinasi wisata, atraksi budaya Sulawesi Selatan, dan malam silaturahmi budaya Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.