10 Fakta Mohamed Anthony Sinclair, Mertua BCL Ucapannya Bikin Haru saat Pemakaman Ashraf, Jual Selai

TRIBUN-TIMUR.COM - 10 Fakta Mohamed Anthony Sinclair, Mertua BCL yang Ucapannya Bikin Haru saat Pemakaman Ashraf

Pasca Meninggal Dunianya Ashraf Sinclair Suami Bunga Citra Lestari ( BCL) membuat keluarga terus menarik perhatian.

Sosok keluarga besarnya di Malaysia juga ikut curi perhatian.

Sosok ayah , Mohamed Anthony Sinclair, ayah dari Ashraf Sinclair dan Mertua BCL kini menjadi sorotan.

Mohamed Anthony Sinclair membuat kagum karena ucapan terima kasihnya kepada Bunga Citra Lestari di hari pemakaman Ashraf Sinclair.

Seperti apa sosok dan pekerjaannya?



Kematian Ashraf Sinclair hingga kini terus menjadi perbincangan oleh masyarakat tanah air.

Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020 pada pukul 04.51 WIB pagi di Rumah Sakit MMC, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pria tampan tersebut dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya karena serangan jantung mendadak.

Publik pun ikut berduka dengan kepergian figur publik yang dikenal di masyarakat itu.

Keluarga yang ditinggalkan pun lebih berduka kehilangan sosok Ashraf Sinclair.

Keluarga Ashraf Sinclair terbang dari Malaysia setelah mendengar kabar duka tersebut.

Keluarga Ashraf Sinclair memang menetap di Malaysia.

Mereka kerap berkunjung ke Jakarta ketika ada acara khusus seperti ulang tahun atau lebaran.

Pemakaman Ashraf Sinclair pun dilakukan setelah keluarga dari Malaysia telah hadir.

Tampak sedih dan berduka, ayah Ashraf Sinclair, Mohamed Anthony Sinclair berusaha tegar.

Ayah Ashraf Sinclair, Mohamed Anthony Sinclair, berterima kasih kepada BCL atas cintanya kepada sang suami. (Youtube iNews TV)

Mengenakan baju dan peci berwarna putih, Mohamed Anthony Sinclair membawa foto sang anak.

Selain itu, dirinya juga memberikan pidato di pemakaman tersebut.

Secara khusus, Anthiny Sinclair mengucapkan terimakasih kepada Bunga Citra Lestari.

BCL yang tengah berjongkok langsung bangun dan menoleh kepada sang Ayah mertua.

Ternyata, Anthony Sinclair mengucapkan terimakasih karena selama ini telah mencintai sang anak.

Dirinya juga mengatakan jika Bunga merupakan sosok wanita yang hebat.

"Bunga, terima kasih telah mencintai anak kami," ujarnya sambil menunjuk BCL.

Artis Bunga Citra Lestari memeluk putranya Noah Sinclair saat pemakaman suaminya Ashraf Sinclair di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jabar, Selasa (18/2/2020). Ashraf Sinclair meninggal pada Selasa 18 Februari 2020 pukul 4 dini hari karena sakit. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA (TRIBUN/DANY PERMANA)

"Terima kasih sudah mencintai dan merawatnya. Kamu hebat," katanya lagi.

Anthony Sinclair pun memeluk sang cucu, Noah Sinclair.

Sambil terus berbicara, Anthony Sinclair mengelus-elus Noah Sinclair.

Dirinya mengatakan jika Ashraf tak benar-benar pergi, namun ada dalam sang cucu, Noah Sinclair.

"Ketika aku melihat anak (Noah) ini tumbuh, aku tahu bahwa Ashraf tidak pergi, Ashraf di sini, dia ada pada Noah,"

Terakhir, dirinya juga berterimakasih kepada masyarakat Indonesia telah mencintai anggota keluarganya.

"Terima kasih Indonesia, telah menempatkan kami di hati kalian," ujarnya.

Sosoknya yang tampak tegar meski telah ditinggal putra kesayangannya ini membuat sosok Ayah Ashraf Sinclair menjadi buah bibir.

Bernama lengkap Mohamed Anthony Sinclair, pria ini memiliki julukan 'Pak Mat'.

Dilansir dari TribunnewsMaker, Minggu (23/2/2020), meski sudah berusia sekitar 75 tahun, Anthoyny Sinclair masih sehat bugar.

Dirinya kerap melakukan olahraga lari dengan jarak yang jauh.

Selain itu, Ayah Ashraf Sinclair juga memiliki hobi yang tidak biasa.

Anthony Sinclair ternyata sangat suka membuat marmalade atau selai.

Unggahan Terbaru Mertua BCL Pasca Ditinggal sang Anak: Rest in Love Ashraf Sinclair (Instagram @dida_sinclair)

Dirinya membuat selai sendiri dari buah jeruk dan menjualnya dalam kemasan jar.

Selai tersebut diberi nama 'Pak Mat's Grapefriut Marmalade'.

Pria asal Inggris ini juga sangat serius dengan selai buatannya tersebut.

Dirinya tak segan mempromosikan selai tersebut di supermarket dengan membuka stand.

Ashraf Sinclair sendiri juga pernah membantu mempromosikan selai milik sang Ayah di akun Instagramnya pada 8 September 2019 silam.

'Daddy's best Marmalade Jam! My father @marmalademagician you can call him Pak Mat, has this marmalade recipe and has been making his own marmalade for years now. And recently Daddy decided to make a little bit more to share with the ppl he loves. So head on down to Jason's at @bangsarshoppingcentre to gets yours today'.

Ashraf mengatakan jika Ayahnya memiliki resep selai yang sudah berusia bertahun-tahun.

Masyarakat Malaysia dapat membeli selai milik sang Ayah di supermarket tertentu.

Postingan Ashraf Sinclair (Instagram Ashraf Sinclair) ()

Anthony Sinclair juga memposting rasa kehilangan sang anak, Ashraf Sinclair, di akun Instagramnya.

Dirinya memposting foto Ashraf Sinclair dengan sebuah caption yang puitis.

'It is better to burn out than it is to rust'. Neil Young, My My, Hey Hey.

It is the privilege of some to arc across the firmament of life in a towering, fiery curve, illuminating the lives of others with their dynamic and loving light, but such beings, like shooting stars, rarely last long. Their light is but fleeting, leaving those, when it is gone, in darkness and gloom, whilst remembering with gladness the warmth and love that bathed them and, in many cases, changed them.

RIP Ashraf Sinclair, 18th September 1979 - 18th February 2020.'

Cek sejumlah fakta dan Foto-foto sang ayah: