LINK Live Streaming TV Online RCTI Grand Final Indonesian Idol 2020: Maia & Ahmad Dhani Bertemu? 

LINK Live Streaming TV Online RCTI Grand Final Indonesian Idol 2020: Maia Estianty & Ahmad Dhani Bertemu?

Saksikan Grand Final Indonesian Idol 2020 malam ini, Senin (24/2/2020).

Simak siaran langsung dan Live Streaming TV Online RCTI dengan bintang tamu Dewa 19.

Live Streaming Indonesian Idol 2020 dapat diakses melalui Live Streaming TV Online RCTI + mulai pukul 21.00 WIB.

Malam puncak Indonesian Idol kali ini akan jadi 'pertemuan' antara Maia Estianty dan Ahmad Dhani.

Akankah Bunga Citra Lestari (BCL) hadir?

Babak Grand Final Indonesian Idol 2020 ini bisa juga disaksikan lewat tayangan Live Streaming RCTI PLus di www.rctiplus.com.

Pada Grand Final Indonesian Idon 2020 Kedua finalisnya adalah Lyodra Ginting (16) dan Tiara Anugrah (18) bakal bersaing untuk memperebutkan gelar idola terbaik Indonesian Idol 2020.

Melansir berita Pos Kupang, lewat akun Instagram resmi @indonesianidolid, muncul bocoran mengenai penampilan dua finalis termuda sepanjang sejarah perhelatan Indonesian Idol.

Lyodra akan membawakan lagu "I'd Do Anything For Love" yang dipopulerkan penyanyi Meat Loaf.