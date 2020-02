TRIBUN-TIMUR.COM - Live RCTI Link Live Streaming Grand Final Indonesian Idol Lyodra vs Tiara, Siapa Juri Pengganti BCL.

Siapa pemenang Indonesian Idol Musim Kesepuluh 2020? Lyodra atau Tiara?

Apakah Lyodra atau Tiara mengikuti jejak Maria sebagai juara atau menyamai Abdul sebagai runner up musim lalu?

Final Indonesian Idol akan berlangsung malam ini Senin (24/2/2020) pukul 21.00 WIB.

Jangan lupa saksikan live streaming di hp mu.

Namun perlu juga kamu tahu siapa saja bintang tamu di malam grand final Indonesian Idol.

Kedua finalisnya adalah Lyodra Ginting (16) dan Tiara Anugrah (18) bakal bersaing untuk memperebutkan gelar idola terbaik di Indonesia.

Lewat akun Instagram resmi @indonesianidolid, muncul bocoran mengenai penampilan dua finalis termuda sepanjang sejarah perhelatan Indonesian Idol.

Grand finalis Indonesian Idol Tiara dan Lyodra (Instagram Indonesian Idol @indonesianidolid)

Ajang ini sudah mulai bergulir sejak tahun 2004 silam.

Lyodra akan membawakan lagu "I'd Do Anything For Love" yang dipopulerkan penyanyi Meat Loaf.