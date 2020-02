Doa Anindya Putri Finalis Miss Universe 2015 untuk Andi Natassa dan Kombes Pol Irwan Anwar 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Keponakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa resmi menjadi istri Kombes Pol Irwan Anwar.

Andi Natassa pun mendapat perhatian dan ucapan selamat dari berbagai pihak, termasuk kalangan artis.

Acara akad dan resepsi kedua mempelai digelar di Claro Hotel Makassar Jl AP Pettarani, Kota Makassar hari ini, Sabtu (22/2/2020).

Diketahui Andi Natassa merupakan finalis Puteri Indonesia 2011, ia dinobatkan sebagai pemenang ketiga kala itu.

Tak heran jika hari bahagiannya dihadiri koleganya yang tak lain adalah alumni Puteri Indonesia.

Finalis Miss Universe 2015, Anindya Kusuma Putri turut memberikan ucapan selamat menempuh hidup baru untuk Caca.

“Selamat menempuh hidup baru untuk sahabatku Caca,” kata Anindya yang juga merupakan pemenang Puteri Indonesia 2015.

Ia mengaku kebahagiaan yang dirasakan Caca turut dirasakannya.

“Happy banget sih. Dia bisa menemukan partner hidupnya. All the best buat mereka berdua,” katanya.

Anindya tak lupa mendoakan Caca dan Kombes Pol Irwan Anwar menjadi keluarga bahagia.