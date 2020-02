Tayang Perdana Hari ini, Catat Daftar Bioskop di Makassar yang Putar Film The Call of the Wild

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Film The Call of the Wild tayang perdana di bioskop tanah air pada Jumat (21/2/2020) hari ini.

The Call of the Wild juga menjadi trending di Google Indonesia saat ini.

The Call of the Wild (2020) adalah film drama petualangan yang diadaptasi dari novel legendaris terkenal karya Jack London tahun 1903 berjudul "The Call of the Wild".

Lebih jauh lagi film The Call of the Wild (2020) merupakan produksi kembali dari film yang pernah diproduksi sebelumnya pada tahun 1953 dengan judul yang sama.

Film The Call of the Wild (2020) disutradarai oleh Chris Sanders dengan naskah yang ditulis oleh Michael Green.

The Call of the Wild (2020) dibintangi oleh Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford dan Colin Woodell.

Diproduksi oleh 3 Arts Entertainment dan 20th Century Fox, film The Call of the Wild (2020) diproduseri oleh Erwin Stoff.

Sinopsis

Tayang Perdana Hari ini, Catat Daftar Bioskop di Makassar yang Putar Film The Call of the Wild (Ist)

Diadaptasi dari kisah sastra klasik kesayangan, The Call of the Wild berkisah tentang Buck, seekor anjing peliharaan berhati besar yang hidupnya berubah 180 derajat ketika dia tiba-tiba diculik dari rumahnya di California dan dipindahkan ke belantara eksotis Yukon Alaska pada masa Demam Emas Klondike di tahun 1890-an.

Buck menjadi pendatang baru di regu anjing penarik kereta salju pengiriman surat - dan kemudian menjadi pemimpinnya - Buck mengalami petualangan yang tidak terlupakan, hingga akhirnya menemukan tempat sejatinya di dunia dan menjadi tuan atas dirinya sendiri.