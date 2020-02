AXIS Gelar Pop Up Campus di Unhas Makassar, Bahas 3 Topik Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui brand AXIS, kembali menggelar acara Pop Up Campus dengan mengusung tema "Be The Future Starter with AXIS".

Kegiatan ini dilaksanakan di Baruga Andi Pangerang Pettarani, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin (10/2/2020).

Tingginya kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing, menjadikan kegiatan ini sebagai ajang untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas para peserta terdiri dari mahasiswa di Makassar.

Head Of Sales XL Axiata area Sultra dan Sulsel, Mozes Haryanto Baottong mengatakan, mahasiswa saat ini sangat kritis dengan kemajuan teknologi.

Namun para mahasiswa tetap harus mengikuti dan mempelajari perkembangan teknologi.

Bahkan suka tidak suka, teknologi mendatangkan dampak terhadap perilaku sosial.

Apalagi dengan adanya smartphone telah mengubah cara orang berinteraksi.

"Sehingga melalui Pop Up Campus, kami mengedukasi seluruh peserta agar semakin mengerti dan paham akan manfaat gadget. Gedged saat ini sudah menjadi kebutuhan dalam berinteraksi baik di kehidupan sehari-hari ataupun di dunia kerja ke depannya," ujar Mozes Haryanto Baottong, Senin (10/2/2020).

Head Youth Marketing Communication XL Axiata, Randu Zulmi menjelaskan, sejak awal AXIS memberikan perhatian khusus pada pengembangan potensi anak-anak muda, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital.

Sehingga melalui ajang ini, pihaknya menghadirkan sederet pembicara yang sudah ahli dibidangnya.