Sebagai Artis Terkaya Raffi Ahmad & Nagita Slavina Hadiahkan Ini ke Anak Baim Wong 'Orang Kaya Beda'

TRIBUN-TIMUR.COM - Pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berikan satu kotak berisi hadiah untuk Baby Kiano Tiger Wong.

Hadiah tersebut tampaknya dikirim orangtua Rafathar melalui jasa paket karena mereka tengah melakukan tour keliling dunia.

Kotak yang diterima Baim Wong dan Paula Verhoeven untuk anaknya itu berwarna cokelat.

Terlihat di bagian atas kotak terdapat pita berwarna putih keemasan.

"Jauh-jauh ini khusus untuk Kiano Tiger Wong," teriak Baim Wong histeris dikutip TribunJakarta.com dari YouTube channel Baim Wong, Rabu (5/2/2020).

Baim Wong membuka kotak hadiah itu bersama Paula Verhoeven yang tengah menggendong putra semata wayangnya.

Saat itu Baim Wong secara perlahan membuka apa isi kotak yang diberikan pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Setelah dibuka, Baim Wong lebih dulu mengambil kartu ucapan yang tersimpan di paling atas.

"Welcome to the world baby Kiano, tuh ada ini nya (read, gambar Kiano). From Raffi, Nagita, and Rafathar," baca Baim Wong.