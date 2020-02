Alasan Claro Hotel Makassar Suguhkan All You Can Eat di Hari Valentine

TRIBUNTIMURTRAVEL.COM- Jauh dari kesan romantis, manajemen Claro Hotel Makassar punya cara tersendiri untuk merayakan hari valentine.

Seperti diketahui hari valentine atau hari kasih sayang ini begitu identik dengan hal-hal romantis.

Terlebih kepada sepasang kekasi. Namun, manejemen Claro Hotel memiliki makna tersendiri tentang hari ini.

Menurut Marcom Manager Claro Hotel Makassar, Rihwan Wahyudi hari kasih sayang tak melulu tentang sepasang kekasih yang mengutarakan kasih sayangnya saja.

"Tapi bisa ke anak untuk orang tua, sahabat, ataupun lainnya," jelasnya saat press conference di Executive Lounge, Claro Hotel, Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (6/2/2020).

Olehnya itu, sambung pria yang akrab disapa Yudi ini, Claro Hotel Makassar mengusung konsep All You Can Eat di Legend Coffee Shop Claro Makassar.

"Dengan harapan siapapun bisa merayakan hari kasih sayang, baik yang jomblo ataupun dengan keluarga," tuturnya.

Legend Coffee Shop Claro Makassar akan didekor dengan unsur romantis sebagai penambah nuansa valentine day.

Tak hanya itu, live music dari band lokal akan menambah semarak momen valentine day di Legend Coffee Shop Claro Makassar.

Meja tetap akan diberikan unsur romatis, meski puluhan menu All You Can Eat akan tersaji secara buffet atau prasmanan.

Meski tak memiliki promo khusus bagi couple, namun manajemen Claro Hotel tetap menerima jika mendapat request dari tamu.

"Tidak menutup kemungkinan, kita tetap menyuguhkan candle light dinner sesuai dengan permintaan tamu," kata Food and Baverage (F&B Manager) Claro Makassar, Taufan saat press conference menyambut hari valentine day.

"Semoga pengunjung bisa terhibur dan merasakan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta di hari kasih sayang ini," tutup Rihwan Wahyudi.