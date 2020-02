Usulkan Aplikasi Konsultasi Anak dan Perempuan, Mahasiswa Unhas Raih Juara 1 Lomba Nasional

Para mahasiswa dari Tim Unhas yang mengusulkan aplikasi bernama Wehelp Online Consultant APP di ajang nasional bertajuk 2020 Ideas For Action Incubator Competition.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), meraih juara satu dalam lomba nasional bertajuk 2020 Ideas For Action Incubator Competition.

Ada lima mahasiswa Unhas yang meraih juara tersebut dan tergabung dalam satu kelompok.

Mereka mengusulkan aplikasi konsultasi untuk anak dan perempuan.

Aplikasi tersebut diberi nama Wehelp Online Consultant APP.

Masing-masing adalah Nur Efendi Darming dari Fakultas Hukum, Fandy Suryansyah M Nur dari Fakultas Ekonomi.

Kemudian Ika Ratih Yuli Purmana dari Fakultas Pertanian, Andi Wijaya dari Fakultas Teknik.

Serta Junianto Sesa dari Alumni S2 Fakultas FMIPA.

"Aplikasi ini masih dalam tahap perencanaan dan semoga bisa digunakan segera," ujar salah satu mahasiswa yang merancang aplikasi itu, Nur Efendi Darming seperti dilansir dari Instagram Mahasiswa Unhas, Minggu (2/1/2020).

Kelima pemenang saat ini melakukan mentoring dengan mahasiswa Wharton School Of Universitily Of Pannsylvania via online bersama tim dari ITB.

Aplikasi yang diusulkan tim dari Unhas, Wehelp Online Consultant APP akan diikut sertakan dalam kompetisi global, Ideas For Action yang diumumkan pada Juli 2020.