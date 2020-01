Tak Hanya Sushi, Salmon Cheese Misoshiru Jadi Menu Incaran di Sushi Tei, Rasanya Bikin Nagih!

TRIBUNTIMURKULINER.COM- Tribunners, tentunya tidak asing lagi dengan restoran Jepang Sushi Tei.

Restoran ini telah tersebar di puluhan kota besar di Indonesia.

Dengan menawarkan ratusan menu khas Jepang yang tentu tak perlu lagi dipertanyakan soal kelezatan rasanya.

Sushi Tei Punya Lebih dari 300 Menu, Dibuat Langsung Chef dari Jepang, Sudah Tersertifikasi Halal (Nur Fajriani)

Selain sushi dengan berbagai varian loh, di Sushi Tei kamu bisa menikmati kuliner khas Jepang lain, seperti ramen, salad, wagyu hingga soup.

Salah satu yang menarik perhatian ada Salmon Cheese Misoshiru.

Menu yang satu ini merupakan sup miso yang memadukan rasa manis asin dari salmon dan keju.

Sup miso adalah masakan Jepang berupa sup dengan bahan dasar dashi ditambah isi sup berupa sedikit makanan laut atau sayur-sayuran, dan diberi miso sebagai perasa.

Di Jepang sup miso dinikmati dengan mengangkat mangkok sup dan meminum kuahnya, sedangkan isi sup dimakan menggunakan sumpit.

Namun di Sushi Tei, pengunjung akan menikmati Salmon Cheese Misoshiru seperti menyantap sup pada umumnya.

Dengan menggunakan mangkuk kecil dan sendok ataupun sumpit.