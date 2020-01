Gus Roqib Juga Dijadwalkan Hadir di Pelantikan PWNU Sulawesi Barat

TRUBUN-TIMUR.COM,POLMAN - KH M Roqib Wahab atau Gus Roqib, juga dijadwalkan hadir di Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU), Pelantikan dan Muskerwil PWNU Sulawesi Barat di Kabupaten Polman, pada pertengahan Fabruari mendatang.

Kabar rencana kehadiran putra bungsu pendiri NU KH Wahab Hasbullah itu, disampaikan sekertaris terpilih PWNU Sulawesi Barat, Kiyai Zahril, usai bertemu di gedung PBNU, Jl Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020) kemarin.

"Satu ke istimewaan pelantikan PWNU Sulbar akan dihadiri oleh Gus Roqib, putera bungsu Kyai Wahab Hasbullah, The legend of NU," tulis Kyai Zahril via whatsapp.

Menurut pimpinan pondok pesantren Ma'arif NU Kalonding Mamuju itu, hal ini adalah keberkahan yang luar biasa, karena warga nahdliyyin di Sulawesi Barat akan sangat bersyukur dengan kehadiran Gus Roqib bersama-sama dengan ketua umum PBNU Prof Dr KH. Said Aqil Siradj dan petinggi PBNU lainnya.

"Semoga dengan hadirnya para Kyai-Kyiai dikegiatan ini nanti, sebagai titik balik kemajuan NU di Sulawesi Barat," pungkasnya Alumni IAIN Ujung Pandang itu. (tribun-timur.com)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)