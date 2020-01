Komunitas Sepeda NORC Chapter Makassar Agendakan Gowes Bareng

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komunitas Sepeda Noris Owner Community (NORC) Chapter Makassar mengagendakan gowes Bareng.

Gowes ini akan menggandeng seluruh komunitas di Kota Makassar dan mengangkat tema "Sunday Morning Ride Volume #1 All Bike For All".

Pengurus NORC Chapter Makassar, A Widya Lestari mengatakan, kegiatan ini terlaksana untuk menjaga silaturahim antar komunitas sepeda.

Star akan dimulai di pelataran Telkom Pettarani dan finis di Benteng Fort Roterdam, pada 2 Februari 2020.

"Agenda Gowes Bereng ini dikemas sedemikian rupa demi menjaga silaturahmi antar sesama komunitas sepeda," ujar A Widya Lestari, Selasa (28/1/2020).

Selain bergowes bareng, agenda yang akan dilakukan pada saat finish yaitu sharing antar komunitas.

Sharing nantinya akan membahas segala macam untuk kegiatan sosial.

Seperti mengedukasi bahwa pentingnya menjaga lingkungan saat bersepeda.

Sehingga dengan bersepeda, bisa juga menjaga lingkungan dengan mengurangi polusi di Makassar.

"Saya harap kegiatan kita bisa diramaikan berbagai komunitas sepeda di Makassar," pungkas Widya Lestari.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @wahyususanto_21

