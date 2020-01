Pantau Real Time Penyebaran Virus Corona di Dunia di Sini, Dikabarkan Sudah Masuk di Pulau Sulawesi 

TRIBUN-TIMUR.COM- Wabah Virus Corona tersebut menyebar dengan cepat dan mematikan.

Peneliti di Amerika Serikat (AS) membuat sebuah peta digital real-time, untuk memantau penyebaran Virus Corona ini.

Menurut laman situs PBS, yang dikuti pada Senin (27/1/2020) peta Virus Corona ini diluncurkan oleh para peneliti dari Center for Systems Science and Engineering John Hopkins University AS.

Peta ini menunjukan angka persebaran Virus Corona, dan memantau daerah mana saja yang sudah mulai terserang Virus Corona.

VIDEO Warga China Berjatuhan Duduga Gegara Virus Corona, Bak Film Horor (Twitter @Arslan_Hidayat)

Seorang Profesor Civil and System Engineering, Lauren Gardner mengatakan, saat ini sangat penting untuk publik mengetahui situasi perkembangan Virus Corona saat ini dengan data yang transparan.

Menurut data pada peta real-tme ini menunjukan 56 orang meninggal akibat Virus Corona, dan terdapat 52 orang yang mampu pulih.

Peta real time ini juga menunjukan jumlah orang yang terkena Virus Corona, menurut data yang diberikan setidaknya ada 2.118 orang yang telah terkonfirmasi terjangkit Virus Corona.

Jumlah orang yang terjangkit ini terbagi pada beberapa negara, seperti China dengan 2.062 orang, Hongkong dan Thailand 8 orang, Macau dan AS 5 orang.

Kemudian Australia, Jepang, Malaysia, Singapore, Taiwan dengan masing-masing 5 orang yang terinfeksi Virus Corona.

Sementara Kanada dan Nepal, menjadi yang paling sedikit dengan jumlah 1 orang yang terinfeksi Virus Corona.