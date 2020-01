Mercure Makassar Nexa Pettarani Luncurkan Accor Live Limitless

Foto bersama usai peluncuran Accor Live Limitless atau ALL beberapa waktu lalu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Mercure Makassar Nexa Pettarani kembali menghadirkan program baru.

Progam tersebut ialah Accor Live Limitless atau ALL.

Tujuannya pihak Mercure Makassar Nexa menghadirkan program ini untuk memanjakan pelanggan setianya.

Hal ini disampaikan General Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani, Rury Mashuri.

Ia mengatakan, ALL adalah program loyalitas lifestyle yang bukan sekadar tentang hotel dan penawaran.

"Melalui program ini, Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani bersama Accor menawarkan pengalaman yang benar-benar luar biasa serta memberi reward ketika Anda menikmati hidup, bekerja dan bersenang-senang," jelasnya, Senin (27/1/2020).

Menurutnya, ke depannya melalui ALL pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

"Dengan begitu member akan merasakan pengalaman tanpa batas dengan lebih banyak keuntungan dan manfaat," ujarnya.

Ia menambahkan, segala kemudahan dan penawaran menarik ALL dapat diakses melalui platform all.accor.com , serta aplikasi ALL yang tersedia di Google Play Store and AppStore. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

(*)