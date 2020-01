Pemkot Makassar dan Pemerintah Jepang Bakal Bertemu di Makassar, Bahas Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menerima pemerintah dan pengusaha yang tergabung dalam Japan Association For Smart Cities In ASEAN.

Penerimaan berlangsung di ruang kerjanya, Balaikota Makassar, Jl Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/1/2020).

Iqbal Suhaeb menerima pengusaha ini dalam rangka pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar di Makassar, 27-28 Februari 2020.

Pertemuan ini akan membahas masalah dalam kota Makassar.

Pihak delegasi Jepang memberikan masukan atas kerja sama ini.

Beberapa yang hadir dari Ministry of Land, Infrastruture, Transport, and Tourism juga akan hadir.

Kementerian dari Jepang ini akan membahas cara menghadapi bencana, pengolahan air, keamanan, pembuangan limbah, pengembangan perkotaan, dan moda transportasi.

Director for Global Market Development Ministry of Land, Infrastruture, Transport, and Tourism Uebayashi Koji mengatakan, kedatangan untuk mempromosikan teknologi pintar ke Pemerintah Kota Makassar.

Ministry of Land, Infrastruture, Transport, and Tourism akan menggandeng Jasca.

"Sebanyak 2 ribu perusahaan tergabung dalam Jasca. Jasca adalah organisasi yang menaungi perusahaan di Jepang," katanya.