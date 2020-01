Trending di Youtube, Ini Lirik Lagu Black Swan - BTS, Lengkap Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUNTIMURWIKI.COM - BTS merilis lagu baru berjudul 'Black Swan' yang diunggah dalam channel Youtube, Big Hit Labels, pada Jumat (17/1/2020) kemarin.

Dalam musik video lagu 'Black Swan' milik BTS menampilkan pertunjukan seni dari MN Dance Company.

MN Dance Company diketahui merupakan perusahan yang berasal dari Slovenia.

Dikutip dari Tribunnews Black Swan merupakan satu diantara lagu yang ada di album mendatang BTS, Map of the Soul: 7.

Album baru RM dan kawan-kawan tersebut baru akan dirilis pada 21 Februari 2020.

Mengutip Genius, Black Swan dibuat terinspirasi dari sebuah kutipan dari Martha Graham.

"A dancer dies twices - once when they stop dancing and this final death is the more painful."

Kutipan tersebut berarti, "Seorang penari mati dua kali - sekali mereka berhenti menari dan kematian terakhir menjadi yang paling menyakitkan."

Sesuai judulnya, Black Swan menceritakan peristiwa tak terduga yang memiliki dampak ekstrem.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya manusiawi.