Profil Aktor Orlando Bloom yang Rayakan Ulang Tahun Hari ini, Idap Dyselexia hingga Pacari Katy Perry 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Siapa yang tak mengenal Orlando Bloom.

Sosoknya yang begitu fenomenal terlebih lagi dengan kisah percintaannya bersama aktris dunia kenamaan, Katy Perry

Membuat kepopulerannya semakin bertambah.

Ia dikenal sebagai aktor yang berasal dari Inggris dengan wajah rupawan.

Tepat pada hari ini, 13 Januari ia dilahirkan.

Profil

Dilansir dari wikipedia, Orlando Jonathan Blanchard Bloom adalah seorang aktor yang berasal dari Inggris.

Pria ini mulai dikenal massa sejak awal tahun 2000-an, setelah memerankan Legolas di trilogi film The Lord of the Rings, dan memastikan diri sebagai salah satu aktor utama dalam film-film blockbuster Hollywood, seperti Troy, Elizabethtown, dan Kingdom of Heaven.

Bloom juga terlibat dalam film independen Haven. Kesuksesan aktor muda ini berlanjut ketika ia memulai debut profesionalnya di dunia teater, dalam drama berjudul In Celebration

Bloom lahir di Canterbury, Kent. Ibunya, Sonia Constance Josephine Copeland, lahir di Calcutta, India, putri dari Betty Constance Josephine Walker and Francis John Copeland, seorang dokter dan ahli bedah.