FOTO: Milad ke-11 Forum Komunitas Cinta Alquran Sulsel

Pembicara, Imam Besar Masjid New York Uztaz DR H Shamsi Ali dan pengasuh Pondok Pesantren

FOTO: Milad ke-11 Forum Komunitas Cinta Alquran Sulsel - forum-komunitas1.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
Forum Komunitas Cinta Al-quran (FKCA) Sulsel menggelar perayaan milad ke-11 di Hotel Horison Ultima Makassar, Kamis (9/1/20).
FOTO: Milad ke-11 Forum Komunitas Cinta Alquran Sulsel - forum-komunitas-3.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
Forum Komunitas Cinta Al-quran (FKCA) Sulsel menggelar perayaan milad ke-11 di Hotel Horison Ultima Makassar, Kamis (9/1/20).
FOTO: Milad ke-11 Forum Komunitas Cinta Alquran Sulsel - forum-komunitas-cintaaa.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
Forum Komunitas Cinta Al-quran (FKCA) Sulsel menggelar perayaan milad ke-11 di Hotel Horison Ultima Makassar, Kamis (9/1/20).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Forum Komunitas Cinta Al-quran (FKCA) Sulsel menggelar perayaan milad ke-11 di Hotel Horison Ultima Makassar, Kamis (9/1/20).

Turut hadir pendiri FKCA Majdah Agus Arifin Nu'mang, Pembina FKCA Liestianty Nurdin Abdullah, mantan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb serta seluruh pengurus FKCA se-Sulawesi Selatan.

Pembicara, Imam Besar Masjid New York Uztaz DR H Shamsi Ali dan pengasuh Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor, Umi Waheedah.

Tags
Milad
Forum Komunitas Cinta Alquran Sulsel
FKCA
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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