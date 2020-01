Profil Awkwafina, Keturunan Asia Wanita Pertama yang Boyong Piala Golden Globe Awards 2020

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Awkwafina adalah aktris yang sukses dalam ajang penghargaan Golden Globe Awards 2020.

Awkwafina menang dalam penghargaan aktris terbaik dalam komedi atau musikal ajang tersebut.

Kemenangan itu berkat karakter yang ia perankan dalam film The Farewell.

Dilansir dari Hollywoodreporter melalui Kompas.com, Awkwafina juga mencatatkan nama sebagai wanita keturunan Asia pertama yang memboyong gelar kategori tersebut.

Pencapaian Awkwafina ini menjadi bukti nominasi dan kemenangan perdana Awkwafina berbuah manis dalam gelaran yang berlangsung di The Beverly Hilton, Beverly Hills, AS, pada Minggu malam (5/1/2020) atau Senin pagi waktu Indonesia.

piala Golden Globe (int)

"Aku sebenarnya baru mendengar kenyataan tersebut dan itu membuatku tercengang. Itu luar biasa, tetapi ada perasaan lain yang kalian ingin ada lebih banyak," ujar Awkwafina di belakang panggung seperti dikutip Kompas.com, Senin (6/1/2020).

Di film The Farewell, Awkwafina berperan sebagai Billi, seorang perempuan keturunan China-Amerika yang kembali ke China bersama keluarganya untuk berpisah dengan neneknya yang sedang sakit.

Perempuan bernama lahir Nora Lum ini mengalahkan aktris lainnya seperti Cate Blanchett (Where'd You Go, Bernadette), Ana de Armas (Knives Out), Beanie Feldstein (Booksmart), dan Emma Thompson (Late Night).

Penghargaan ini ia dedikasikan untuk ayah, ibu, dan 'sang nenek.

"Aku bilang, aku mendapat pekerjaan, ayah. Aku dapat. Dan untuk nenekku, sahabatku, perempuan yang membesarkanku," ujar Awkwafina dari atas panggung. Aktris berusia 31 tahun ini juga menyatakan terima kasihnya pada sang ibu yang sudah meninggal sejak dirinya berumur empat tahun.