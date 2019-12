TRIBUN-TIMUR.COM - Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2020, Cocok untuk Status WhatsApp, Instagram dan Facebook

Selamat menyambut Tahun Baru 2020.

Rabu (1/1/2020), Tahun Baru 2020 akan datang.

Semoga Tahun Baru 2020 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Ini 50 ucapan selamat Tahun Baru 2020 yang bisa digunakan untuk status Facebook, Instagram, WhatsApp atau media sosial lainnya.

Tak ada salahnya untuk mengirim ucapan selamat Tahun Baru pada keluarga atau orang terdekat.

ILUSTRASI Tahun Baru 2020 (quotessquare.com)

Dirangkum Tribunnews dari Quotes Wishes, Country Living, Parade, dan Quotes Update, inilah 50 ucapan selamat Tahun Baru 2020:

1. Let us celebrate this exciting, colorful, grand, magical New Year 2020 with a great big smile.

Mari kita rayakan Tahun Baru 2020 yang menyenangkan, berwarna, mewah, dan ajaib ini dengan senyuman lebar.

2. Wishing you a year full of happiness and prosperity. May this year give you the opportunity to follow your dreams, love like there is no tomorrow and smile unconditionally.