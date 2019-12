Kumpulan 25 Ucapan & Kata-kata Cocok untuk Selamat Tahun Baru 2020, Bahasa Inggris Lengkap Artinya

TRIBUN-TIMUR.COM,- Malam pergantian tahun tinggal menghitung hari.

Sudahkah Anda mempersiapkan kata-kata untuk pengharapan atau berbagi ucapan dengan orang lain di momen tahun baru ini?

Biasanya orang-orang akan menyiapkan kata-kata dan ucapan Selamat Tahun Baru untuk di postig di berbagai sosial media.

Hari yang spesial untuk memperingati pergantian tahun ini biasanya dipenuhi dengan ucapan-ucapan sukacita dan pengharapan.

Kini Tribunnews.com telah merangkum 25 kata ucapan dalam bahasa Inggris yang cocok untuk dijadikan inspirasi membuat ucapan pada saat tahun baru 2020.

Dilansir dari shutterfly.com dan wishesmsg.com, simak kata-kata bahasa Inggris beserta artinya yang cocok untuk ucapan tahun baru 2020:

1. Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

Semoga kamu mendapatkan Tahun Baru yang bahagia dengan harapan, kamu akan memiliki banyak berkat di tahun yang akan datang.

2. Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!