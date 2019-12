Hari Natal, TSM Makassar Tetap Buka Jam 10 Pagi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Bagi kalian yang bingung mau kemana menikmati libur Natal 2019, kalian bisa datang ke Trans Studio Mall Makassar untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang terkasih.

Trans Studio Mall Makassar akan tetap beroperasi pukul 10.00 sampai 22.00 wita.

Selain jam operational mall yang akan tetap buka pukul 10.00 wita, pengunjung juga bisa menikmati suguhan Permainan Giant Human Claw yang siap menemanimu mengisi waktu liburan hingga 5 Januari mendatang.

Bertempat di Main Atrium Trans Square, Trans Studio Mall Makassar, permainan ini bisa dinikmati oleh anak kecil, remaja dan dewasa dengan berat badan maksimal 60 kg.

Yang unik dari permainan ini, pengunjung bisa langsung mengambil snacks dan boneka sebanyak-banyaknya menggunakan kedua tangan tanpa perantara, merasakan pengalaman unik dan berbeda.

Cukup dengan membayar biaya masuk sebesar Rp 150 ribu, pengunjung sudah bisa menikmati permainan Giant Human Claw, Snow Zorb Ball, Glacier Skating Rink serta Photo Booth.

Selain itu, sejumlah tenants juga masih memberikan potongan harga bagi pengunjung setia Trans Studio Mall Makassar.

In One contohnya memberikan diskon all items 40 persen sampai 60 persen kecuali produk YOU Cosmetics, Perfume dan Mobile Phone Brands.

Gaudi juga menghadirkan promo Joy Surprise, potongan harga 20 persen hingga 5 Januari 2020.

Tidak ketinggalan the Body Shop memberikan potongan harga hingga 40 persen di Year End Sale yang akan berlangsung hingga 1 Januari 2020.