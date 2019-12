태현이의_고민상담소 Jadi Trending di Twitter, Apa Artinya? Ternyata Tentang Taehyun TXT

TRIBUN-TIMUR.COM - Kalimat dalam bahasa Korea 태현이의_고민상담소 menjadi trending topic di Indonesiadengan lebih dari 24 ribu tweet.

Tulusan ini adalah tulisan Korea, juga menjadi trending di KOrea Selatan serta di dunia.

Apa maksudnya?

태현이의_고민상담소 ternyata berarti Taehyunies_CounselingCenter.

Ini merujuk kepada kpop idol, boyband Tomorrow X Together atau TXT.

Akun twitter resmi TXT @TXT_members memposting tulisan tersebut pada sekitar pukul 19.00 wita

태현이의_고민상담소

가벼운 고민부터 무게감이 있는 고민까지! 모아분들이 지금 갖고 계신 고민을 트위터 (내용이 길다면 위버스!)에 해시태그를 달고 글을 써주시면 태현이가 함께 고민해줍니당!

Taehyuni's _ Counseling Center From light worries to heavy worries! If you write a hashtag on Twitter (when the contents are long!), And write your thoughts, Taehyun will worry together!

dalam artian bebas berarti :

Dari kekhawatiran ringan hingga kekhawatiran berat! Jika MOA kami memiliki kekhawatiran, silakan tulis di twitter dengan tagar ini juga!!

(Jika terlalu panjang tuliskan di Weverse!)

Jika kamu akan menulis dengan tagar,