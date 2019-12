VIDEO: Kondisi Terkini Vidi Aldiano, Mulai Membaik Setelah Operasi Kanker Ginjal

TRIBUN-TIMUR.COM - Vidi Aldiano telah menjalani operasi pengangkatan sel kanker di Singapura.

Dilansir dari Kompas.com, baru-baru ini penyanyi Vidi Aldiano berkabar tentang kondisinya saat ini, setelah menjalani operasi pengangkatan sel kanker pada ginjalnya di Singapura pekan lalu.

Vidi mengungkapkan kondisinya melalui fotur Insta Story dalam akun Instagram-nya seperti dikutip Kompas.com, Selasa (17/12/2019).

"Update hari ini, hari ini sudah bisa duduk, udah bisa jalan juga . Tadi jalan sudah normal sebelumnya lumayan sakit jalannya," kata Vidi.

"Dan hari ini sudah pass motion and gas, which is good. Dan baru aja buka perban, jadi doain semoga besok udah enggak sakit sakit lagi perbannya," sambung Vidi.

Tampak adik Vidi, Vadie Akbar menemani pelantun "Nuansa Bening" itu. Kemudian Vadie menunjukkan beberapa bunga yang berjajar di atas meja kiriman para kerabat.

Vidi pun meminta doa agar dia bisa kembali ke Tanah Air untuk berkarya.

"Doain ya guys bisa kembali ke Indonesia bisa berkarya lagi, jingkrak jingkrak kan di atas panggung," ucap Vidi.

Sebelumnya, melalui akun Instagram @vidialdiano, Vidi mengumumkan bahwa ia mengidap kanker ginjal.

Lewat video berdurasi 2 menit 14 detik itu, Vidi terlihat tegar menyampaikan kabar itu.