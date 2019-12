SEDIH, Puisi Rindu SBY untuk Alm Ani Yudhoyono, 6 Bulan Kepergian 'Ke mana Kau Pergi?'

SEDIH, Seutas Puisi Rindu SBY untuk Alm Ani Yudhoyono, 6 Bulan Kepergian

TRIBUN-TIMUR.COM - Luar biasa kecintaan mantan presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono terhadap almarhum istrinya, Hj Kristiani Herrawati atau lebih dikenal dengan nama Ani Yudhoyono.

Enam bulan sepeninggal Ani Yudhoyono 1 Juni 2019, SBY, panggilan Susilo Bambang Yudhono, kerap menyatakan kerinduannya.

SBY mengunggah momen-momen kebersamaan dengan Ani Yudhoyono di akun instagram Ani, @aniyudhoyono.

Puisi Rindu

Hari ini, Minggu (15/12/2019) SBY kembali mengunggah kerinduannya kepada Ani Yudhoyono.

Ia mengunggah sebuah puisi

Puisi tiga bait itu menggambarkan betapa ia merindukan Ani Yudhoyono.

Pagi ini aku menulis puisi, bertanya kepada kekasihku, ke mana kau pergi?

Aniku menjawab, “Aku disini, tak pernah pergi.” ➖

This morning I wrote a poem. I asked to my love, where did you go?