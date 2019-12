OK OCE Agrowisata Sulselbar Siap Kembangkan Potensi UMKM Startup

desi triana aswan/tribun-timur.com

Pengurus One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OKE OCE) Wilayah Sulawesi Selatan-Barat menyambangi redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Rabu (11/12/2019). (dari kiri ke kanan) Ketua Umum OK OCE Agrowisata Sulselbar, Iwan Panca, Ketua OK OCE Kota Makassar, Imam Nugraha, Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung, Wakil Sekretaris Jenderal OK OCE Agrowisata Sulselbar, Fajriansyah, dan Ketua OK OCE Agrowisata Pusat, Adi Pramono Gunawan.