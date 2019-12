Tim EEMP IV Mapala 09 FT Unhas Tiba di Sydney, Ini yang Dilakukan 3 Atlet Sebelum Pendakian?

TRIBUN-TIMUR.COM - Tim Ekspedisi Ewako Merah Putih IV Mapala 09 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atau FT Unhas sudah tiba di Sydney, Australia, Sabtu (7/12/2019) pagi.

Sydney adalah salah satu kota terbesar di Australia dan berstatus ibu kota negara bagian New South Wales.

Dikutip dari wikipedia, Sydney memiliki populasi wilayah metropolitan 5,23 juta jiwa dan luas 12.000 kilometer persegi.

• Ekspedisi Mt Kosciuszko, Wagub Sulsel Andi Sudirman Minta Mapala 09 FT Unhas Utamakan Keselamatan

• Sebelum Berangkat Ekspedisi Mt Kosciuszko, Tim Mapala 09 FT Unhas Ada Materi Menulis di Tribun Timur

Penduduknya disebut Sydneysiders, dan Sydney dijuluki sebagai "the Harbour City", "the City of Villages" dan "the Emerald City".

“Tim EEMP IV tiba pukul 03.15 Wita atau 06.15 waktu setempat. Tim transit di Melbourne lalu berangkat ke Sydney pukul 08.00 waktu setempat,” kata ketua tim EEMP IV Ademulya Wardana.

Mahasiswa teknik kelautan angkatan 2017 tersebut mengatakan, waktu di Sydney tiga jam lebih cepat dibandingkan waktu Indonesia tengah (Wita).

“Waktu di Sydney, ibu kota negara bagian New South Wales tiga jam lebih cepat. Tim akhirnya tiba di Sydney pukul 09.26 waktu setempat,” jelas Ademulya dalam pesan yang diteruskan ke tribun-timur.com.

Tim Mapala 09 FT Unhas untuk pendakian Mt Kosciuszko yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Ewako Merah Putih (EEMP) IV terdiri dari tiga atlet

Anggota tim EEMP IV Mt Kosciuszko ini terdiri atas Hariadi mahasiswa teknik planologi atau perencanaan wilayah dan kota (PWK) angkatan 2013.

• Dilepas WR 3, Ekspedisi Ewako Mapala 09 FT Unhas akan Taklukkan Gunung Kosciuszko di Australia

• Ini Dia Raksasa Penghuni Gua Terdalam di Pulau Borneo! Temuan Tim Susur Gua Mapala 09 FT Unhas