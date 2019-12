Daftar Pemenang MAMA 2019, BTS Raih Penghargaan Tertinggi, Andmesh & Stephanie Poetri Ikut Menang 

TRIBUNTIMURWIKI.COM-Dua penyanyi asal Indonesia berhasil menyabet pengharagaan MNet Asian Music Awards atau MAMA 2019.

Keduanya adalah Andmesh dan Stephanie Poetri pun berhasil menyabet piala penghargaan.

Dilansir dari Tribun Kaltim, ajang penghargaan Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2019 berakhir dan grup Kpop BTS berhasil membawa penghargaan tertinggi atau Daesang.

Award Ceremony Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2019 berakhir dengan pemberian penghargaan Artist of the Year yang dimenangkan oleh BTS.

Pada Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2019 adalah kali kedua BTS menyapu bersih penghargaan tertinggi atau Daesang tahun ini setelah Melon Music Awards atau MMA 2019.

Secara keseluruhan, BTS berhasil membawa pulang tujuh piala MAMA 2019, empat di antaranya adalah penghargaan tertinggi (grand prize) atau Daesang.

MAMA 2019 berlangsung di Nagoya Dome, Jepang mulai pukul 16.00 WIB.

Berikut daftar lengkap pemenang Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2019:

Artist of the Year/ Daesang : BTS

Song of the Year/ Daesang: BTS - Boy With Luv