Spesifikasi Lengkap dan Harga NMAX 2020, Kini Sudah Bisa Terkoneksi ke HP, Seperti Ini Cara Kerjanya 

TRIBUN-TIMUR.COM-Yamaha Indonesia akhirnya memuaskan dahaga penasaran penggemar dengan merilis Yamaha NMAX 2020.

Model boleh mirip-mirip dengan yang lama tapi fitur yang nempel bikin kagum.

Berdasarkan keterangan resmi Yamaha Indonesia, All New NMAX dibekali Total New Engine 155 cc.

Artinya mesin benar-benar baru dengan teknologi Blue Core dan Variable Valve Actuation (VVA).

Teknologi Blue Core dan VVA menjaga mesin 155 cc tetap efisien bahan bakar dan tenaga serta torsi maksimum di setiap putaran mesin.

All New Nmax 155 juga sudah dilengkapi dengan Stop & Start System (SSS), berfungsi menjaga konsumsi bahan bakar agar tetap efisien pada saat motor sedang berhenti.

Didukung Smart Motor Generator (SMG) yang membuat suara motor lebih halus saat dinyalakan.

NMAX ABS - Rp 31.150.000,- (yamaha-motor.co.id)

Selain itu mesin baru All New NMAX 155 memiliki desain baru air cleaner box yang besar, desain new cylinder head dengan katup intake yang besar.

Juga desain ruang bakar (combustion chamber) yang compact dan menggunakan piston YZF-R15.

Desain body All New NMAX 155 dirancang dengan desain rangka baru yang berkontribusi meningkatkan kualitas dan kenyamanan berkendara.