Telah Rilis Album Baru, Inilah Awal Karier Baskara Putra

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Daniel Baskara Putra adalah penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia.

Ia adalah vokalis grup musik .Feast namun juga merilis musik solo dengan moniker Hindia.

Baskara lahir di Jakarta, 22 Februari 1994.

Perjalanan Karier

Baskara mendirikan grup musik rock. Feast pada tahun 2012 bersama empat rekan lainnya.

Pada akhir tahun 2018, ia tampil sebagai penyanyi solo dengan nama Hindia dengan merilis lagu "No One Will Find Me" yang merupakan bagian dari album kompilasi Bertamu.

Dalam menyambut hari Natal tahun 2018, ia merilis album mini berjudul Tidak Ada Salju di Sini bersama Petra Sihombing, Krautmilk, Enrico Octaviano dan Rubina.

Ia merilis singel yang berjudul "Evaluasi" pada 22 Maret 2019.

Ia merilis singel "Secukupnya" pada 3 Mei 2019.

Memasuki bulan Juni 2019, Ia kembali merilis dua singel yakni "Tinggalkan di Sana" pada 4 Juni 2019 dan "Jam Makan Siang" yang turut menampilkan Matter Mos pada 14 Juni 2019.