TRIBUN-TIMUR.COM - Nonton TV Online Live Streaming Juventus vs Sassuolo, via MAXStream Kick Off 18.30 WIB Akses di Sini

Sassuolo akan bertamu melawan pemuncak klasemen, Juventus dalam lanjutan pekan ke-14 Liga Italia di Juventus Arena.

Akses link Live Streaming pertandingan Liga Italia antara Juventus melawan Sassuolo, Minggu (1/12/2019).

Pertandingan ini akan disiarkan melalui MAXStream mulai pukul 18.20 WIB.

Pelatih Sassuolo, Roberto De Zerbi mengatakan Juve memiliki tim yang lengkap.

"Juventus memiliki semuanya, anda tidak nsia berhenti memikirkan tentang mereka di kondisi anda sudah kemasukan banyak gol dari tim lain," ujar De Zerbi dilansir Footbal-Italia.net.

De Zerbi juga menjelaskan kelebihan Juventus di lini tengah dan betapa baiknya lini beklakang Si Nyonya Tua.

"Mereka memiliki kualitas di lini tengah, di sisi sayp dan dua pemain bertahan yang mampu mengauasa pertandingan dengan kualitas dan personal yang bagus, selain itu penyerang mereka juga bermain kolektif namun bisa membuat mereka mencetak gol," terang De Zerbi.

Sedangkan dari pemilihan susunan pemain, dirinya akan memilih yang ideal dan fit untuk melawan Juventus.