Godfrey Gao Tewas Saat Syuting Chase Me,Siapa Wu Xuanyi yang Ikut Main hingga Dikhawatirkan Fans? 

TRIBUTIMURWIKI.COM - Wu Xuanyi adalah penyanyi Tiongkok di bawah Starship Entertainment dan Yuehua Entertainment.

Dia adalah anggota girl grup Korea Selatan-Cina Cosmic Girls.

Dia juga anggota kelompok gadis Cina Rocket Girls 101 setelah finis kedua dalam acara bertahan hidup Produce 101.

Seperti dikutip dari wikipedia Wu lahir di Hainan, Tiongkok.

Dia bergabung dengan Yuehua Entertainment, kemudian pindah ke Korea Selatan sekitar 2014 hingga 2015. Dan bergabung dengan Starship Entertainment di mana dia menjadi trainee.

Karier

2015-2016: Debut dengan Cosmic Girls and Joy Unit

Pada tanggal 4 Desember 2015, Starship Entertainment dan Yuehua Entertainment memperkenalkan 12 girl grup China-Korea Selatan "Cosmic Girls".

Wu diperkenalkan sebagai anggota "Joy Unit", sub-unit dari Cosmic Girls.

Joy Unit, bersama dengan Wonder Unit merilis sampul Natal "All I Want For Christmas Is You." dengan "MoMoMo" dan "Catch Me" sebagai dua single.