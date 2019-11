VIDEO: Panitia IconStar 2019 Unibos Kunjungan ke Redaksi Tribun Timur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Panitia Internasional Conference on Science, Technology, and Agriculture Research (IconStar 2019) berkunjung ke redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih no 430, Kota Makassar, Kamis (28/11/2019).

Mereka yang berkunjung di antaranya ketua panitia IconStar 2019 yakni Dr Ir M Natsir Abduh Msi, WR I Unibos Ir Baharuddin,MSi, PhD, Sekretaris Universitas Dr Hadijah, Msi, Dekan teknik Dr Ridwan, MT, Humas Unibos Dian Putri, SIKom dan Panitia Ghinea Anastasia Mukhtar, SSi,MSi.

IconStar 2019 merupakan konferensi internasional yang menghadirkan keynote speakers Rektor Universitas Bosowa Prof Dr Ir M Saleh Pallu, M Eng.

Serta lima invited speakers dari sejumlah negara yakni dosen Kyushu University of Japan Dr Akira Tai, Institute Technology Sumatra Prof Ir Ofyar Z Tamin MSc PhD, Universiti Sains of Malaysia Prof Dt Dr Omar Shawkataly DPSM DSK, Griffith University of Australia Dr Lanita Winata MBA CPPA dan Bonn University of Germany Dr Timo Duille.

Kegiatan ini akan digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jl Andi Djemma No 130, Kota Makassar, Sabtu (30/11/2019).

Simak videonya!